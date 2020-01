Kufstein – Der „Radarkastenwald“ im Bezirk Kufstein wird immer dichter, dazu kommt die Überwachung per Laser der Polizei, zwei Kontrollstationen, Fahrverbote und Lufthunderter etc. All das lässt die Zahl der Strafverfahren an der Bezirkshauptmannschaft Kufstein zusehends explodieren. „Egal, wo und auf welcher Kategorie von Straßen Verkehrsübertretungen festgestellt werden: Meist geschieht dies elektronisch und mit der Bearbeitung der Verfahren ist ausschließlich die Bezirkshauptmannschaft befasst. Der Bezirk Kufstein ist dabei ein österreichweiter Hotspot mit höchsten Bearbeitungszahlen“, sagt Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer.