Sparkasse Imst vergibt ihren Förderpreis

Imst – „In den vergangenen vier Jahren konnten wir den ausgezeichneten Preisträgern knapp 100.000 Euro zur Verfügung stellen. Besonders angetan sind wir von der Vielfalt an Ideen, welche uns jährlich erreichen, und davon, dass vermehrt junge Leute unter den Bewerbern sind“, macht Franz Raich, Vorstand der Sparkasse Imst Privatstiftung, deutlich. So wurden beispielsweise Konzerte für krebskranke Menschen und deren Angehörige im Krankenhaus Zams oder die „Schulweg = Fußweg“-Aktion von „Miteinand in Imst“ gefördert. Weitere Projekte waren etwa die Tagesbetreuung für Senioren im Pitztal, Nachwuchstraining für Kinder und Jugendliche im Orientierungslauf, Projekt- und Sprachreisen der HAK Landeck, der Pitztaler Erlebnismarkt, der Bienenlehrpfad in Kappl oder die Mitfahrbank in Oetz.