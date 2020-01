Reutte arbeitet heuer mit einem 25-Millionen-Euro-Budget

Reutte – Einstimmig. Ein weiteres Budget des Reuttener Bürgermeisters erhielt die volle Zustimmung aller 19 Mandatare, Alois Oberer mit eingeschlossen. Die Marktgemeinde Reutte wird 2020 mit 25,742 Millionen Euro das Jahr bestreiten – so zumindest der abgesegnete Haushaltsvoranschlag. Zwei Bürger hatten im Vorfeld Einsicht in das riesige Zahlenwerk genommen – eine alljährliche Übung, auf die genauso wiederkehrend auch der Marktchef gerne hinweist. Eine neue Ära der Zahlenaufbereitung, die auch einen Vergleich zum Vorjahr nicht mehr zuließ, hatte der Finanzverwaltung um Leiter Raimund Schmid alles abverlangt. Nun sei eine Art Mittelding aus ehemaliger Kameralistik und Unternehmensbilanzierung entstanden, hieß es.

Ein paar Zahlen: Für die 19 gewählten Gemeindeorgane sind 295.000 Euro bereitgestellt, was 1,1 Prozent des Budgets ausmacht. Mit 34 Prozent oder 7,5 Millionen erweisen sich dann die Personalkosten für die 207 Mitarbeiter (151 Vollzeitäquivalente) als größter Faktor auf der Ausgabenseite Reuttes. Wobei Schmid einschränkt, dass hier die Einnahmen im Seniorenheim oder den Kindergärten natürlich gegenübergestellt werden müssten. Bürgermeister Alois Oberer verwies zudem darauf, dass die Zahl der reinen Verwaltungsbediensteten in den vergangenen zehn Jahren sogar leicht zurückgegangen sei, aber Kindergärten, hier z. B. die neue Sprachförderung, und vor allem das Seniorenzentrum den Anstieg bedingt hätten. Und dies könne wohl niemand ernsthaft in Frage stellen.