Führungskräfte der Polizei übersiedeln nach Wien: Tiroler „K“ im Ministerium

Dass im Innenministerium jetzt zunehmend mit Tiroler Dialekt gesprochen wird, hat Vor- und Nachteile: „Wir hoffen halt, dass unsere Anliegen in Wien mehr Gehör finden“, sagt ein daheim gebliebener Offizier. Allerdings wird durch die Abgänge noch deutlicher, wie dünn die Personaldecke bei den Führungskräften in der Tiroler Polizei ist. Zumal demnächst auch mehrere Pensionierungen anstehen: Bei den Offizieren „haben wir durchaus Bedarf“, räumt auch Tirols neuer Landespolizeidirektor Edelbert Kohler ein. Ein Bedarf, der nicht nur durch Abgänge verursacht wird. Vielmehr scheint eine Offizierskarriere für junge Polizisten an Attraktivität verloren zu haben. „Die zweijährige Ausbildung in Wiener Neustadt schreckt ab“, weiß ein Personalvertreter. Dazu kommen eine unbestimmte Zukunft vielleicht auch in einem anderen Bundesland und weniger Zulagen. Laut Kohler werden bereits neue Maßnahmen angedacht, die „die Defizite verbessern“ sollen.

Wird eine Ausbildungsreform kommen, so kommt sie zu spät für die anstehende Pensionierungswelle in Tirol. So ist mit Ende Jänner LKA-Chef Walter Pupp endgültig im Ruhestand, im Frühjahr soll sein Stellvertreter Christoph Hundertpfund folgen. In den nächsten zwei Jahren werden auch Markus Widmann (Chef der Verkehrspolizei), Reinhard Moser (stv. Stadt-Polizeikommandant in Innsbruck), Werner Jäger (Projektleiter beim Umbau der Innsbrucker Polizeidirektion) und Peter Platzgummer (Leiter der Logistikabteilung) ihre Uniformen an den Nagel hängen. Die Kommandanten der Bezirke Landeck und Kufstein haben ebenfalls ein absehbares Ablaufdatum. Dazu kommt der stv. Landespolizeidirektor Norbert Zobl, der bereits seit knapp einem Jahr Pensionist ist. „Für den nächsten Offizierskurs haben sich aber einige junge Polizisten gemeldet“, so Kohler.