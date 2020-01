Wasserstoffkorridor Brenner als Teil der Energiezukunft

Innsbruck – Der 2028 in Betrieb gehende Brennerbasistunnel soll die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene garantieren. Parallel dazu ist es aber auch erklärtes Ziel, die Mobilität entlang des Brennerkorridors und dessen Seitentälern grüner zu gestalten. Aus Sicht der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino wird auch ein Teil der Emissionsverringerung im Verkehrsbereich in der Wasserstofftechnologie liegen. Bereits Mitte November hat sich der EVTZ-Vorstand der Europaregion darauf geeinigt, dass die drei Länder hierfür bis Ende April 2020 ein Pilotprojekt unter dem Titel „Wasserstoffkorridor Brenner“ ausarbeiten und – im Falle einer (Förder-)Genehmigung durch die Europäische Kommission – auch umsetzen sollen. Hierfür ist ein Budget von 150.000 Euro bereitzustellen.

Abgestimmt soll dieses Euregio-Projekt mit der „Tiroler Wasserstoff-Strategie 2030“ werden. Selbige liegt seit Kurzem von Seiten der Lebensraum Tirol Holding GmbH vor. Die Studie zeigt nicht nur den Status Quo zum Thema Wasserstoff im europäischen Raum, sondern auch jenen in Tirol und mögliche Potenziale in der Umsetzung auf.

Das Strategiepapier kommt zu dem Schluss, dass ein möglicher künftiger Wasserstoff­einsatz in Tirol neben den Bereichen Erzeugung und Speicherung insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge im regionalen wie überregionalen Personen- wie Güterverkehr eine Rolle spielen könnte.

Während der Einsatz von grünem Wasserstoff (erzeugt aus erneuerbaren Energiequellen) im Bereich von Gebäudeheizungen nur sehr eingeschränkt empfohlen wird und das Potenzial zur Direktanwendung in der Tiroler Industrie bis 2030 nur als eher gering eingestuft wird, ist im Verkehrsbereich das Gegenteil der Fall. Obwohl auch dort E-Konzepte den Vorrang genießen werden, könnten wasserstoffbasierte Brennstoffzellenfahrzeuge zum Einsatz kommen, wenn mit E-Fahrzeugen nicht ausreichende Distanzen erzielt werden können, so die Studie. In Tirol könnten bis 2030 zur Abdeckung des Bedarfs fünf Wasserstofftankstellen (Kufstein, Jenbach, Innsbruck, Brenner und Land­eck) entstehen.