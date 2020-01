Mayrhofen: Kampf ums Geld für die „Schach-Champions-League“

Mayrhofen – Sie spielen in der ersten Bundesliga und werden alljährlich bei der Tiroler Sportlergala in Innsbruck ausgezeichnet – aber kaum einer weiß es. Die Mitglieder des Schachclubs Mayrhofen/Zell Zillertal profitieren von keinem „Promi-Bonus“. Nicht zuletzt, weil der engagierte Obmann Werner Csrnko vor lauter Turnierteilnahmen keine Zeit mehr findet, die mediale Werbetrommel für sein Team zu rühren. Das wäre ihm nun fast auf den Kopf gefallen – ausgerechnet bei der Ausrichtung der „Champions League“ im Schachspiel: des European Chess Club Cup 2020.

Er findet von 5. bis 13. Oktober im Europahaus in Mayr­hofen statt. „Jede Nation in Europa schickt dafür ihre besten Teams ins Rennen“, war Csrnko am Mittwochabend um Aufklärung der Mayrhofner Gemeinderäte bemüht. Jahrelang hatte er für die Cup-Austragung gekämpft, 2019 konnte sich Mayrhofen gegen andere europäische Städte bei der Vergabe durchsetzen. Das Problem: 80.000 Euro Fördergeld braucht Csrnko für die Durchführung. 40.000 Euro hat ihm der TVB Mayrhofen-Hippach zugesagt. Für die zweite Hälfte sollen 2019 auch positive Signale von der Gemeinde gekommen sein. Doch beim Budget 2020, das 111.000 Euro insgesamt für Vereinsförderungen vorsieht, waren nur 20.000 Euro genehmigt worden.