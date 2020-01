Touristiker in Osttirol jubeln über Saisonstart

Lienz, Matrei i. O., Sillian –Mit einem Plus von 8,3 Prozent oder 13.269 Nächtigungen startete der Osttiroler Bergwinter ins Winterhalbjahr. Nach einem Plus von über 17 Prozent im November konnte der Dezember mit 7,11 Prozent nochmals kräftig nachlegen. Gesamt wurden in diesen beiden Monaten 172.727 Nächtigungen gezählt.

Den größten Zuwachs von knapp 7000 Nächtigungen verzeichnete die Ferienregion Hochpustertal, wo besonders Obertilliach, Sillian und Innervillgraten hervorstachen. Auch die Ferienregion Lienzer Dolomiten – zusätzlich verstärkt durch die Weltcuprennen Ende Dezember – schloss den Winterstart mit einem Zuwachs von 9,7 Prozent bei den Nächtigungen ab. Stärkste Nächtigungsgemeinde in den beiden Monaten November und Dezember war, wie bereits im Vorjahr, mit über 25.500 Nächtigungen die Gemeinde Obertilliach, gefolgt von Kals am Großglockner und Matrei.

In Obertilliach zeige sich eindeutig, dass sich die Investitionen in den nordischen Bereich dementsprechend ausgezahlt hätten, glaubt man beim TVB Osttirol. Dadurch sei es möglich gewesen, bereits in den ersten Novemberwochen Trainingsloipen anzulegen und somit nordische Weltstars und internationale Trainingsteams frühzeitig nach Osttirol zu bringen.

Wie sehr sich die frühen, und bisher gerade im Süden Österreichs einzigen, Schneefälle ausgewirkt haben, zeigten die starken Zuwachszahlen an Gästen aus Österreich. Diese Gruppe hat in den beiden Monaten um rund 28 Prozent sowohl bei den Ankünften, als auch bei den Übernachtungen zulegen können.

Hauptzielmarkt bleibt nach wie vor Deutschland, von woher die Hälfte aller Gäste stammt, die im Vorwinter in Osttirol ihren Urlaub verbracht haben. Die gewerblichen Qualitätsbetriebe konnten die größten Steigerungen verzeichnen, was sich in einer zunehmenden Wertschöpfung niederschlägt. Die Betriebe hätten aber im Vorwinter in beinahe allen Unterkunftskategorien einen Zuwachs vermelden können.