Imst – Seit Jahren wird in Imst über den „Citycoaster“, eine Fortführung des Alpine-Coasters von Hochimst bis in die Imster Innenstadt, diskutiert. Nun ist die Katze aus dem Sack: Ein Gesamtkonzept mit Bahn als Verkehrsmittel inklusive Coaster und Parklösung liegt auf dem Tisch. Dieses wurde bereits den Imster Gemeinderäten präsentiert. „Die Fraktionen haben die Präsentation großteils wohlwollend zur Kenntnis genommen, wenngleich betont wurde, dass dies noch keinen Freibrief und keine Baufreigabe darstellt“, lässt sich Vize-BM Gebhard Mantl nicht in die Karten blicken. Eine „Vorprüfung“, die die Stadt Imst nächste Woche einreicht, soll mögliche K.-o.-Kriterien ausschließen, bevor in eine Detailplanung investiert wird.