Immer öfter wird der Notruf in Tirol digital abgesetzt

Innsbruck – Ereignisreiche zwölf Monate liegen hinter den Mitarbeitern der Leitstelle Tirol. Über 500.000 Meldungen gingen dort im vergangenen Jahr ein, über 385.000 Einsätze wurden abgewickelt. Immer öfter wird der Notruf dabei über das Smartphone und Apps abgesetzt. Die Zahl der digitalen Eingänge stieg im vergleich zum Jahr 2018 um 11,5 Prozent an. Ein voller Erfolg ist auch die neue Gesundheitsberatungshotline „1450“. Anfang September 2019 gestartet, wurde sie bisher über 3600-mal gewählt.

Mit großer „Ruhe, Umsicht und Professionalität“ würden die Mitarbeiter der Leitstelle „die Sicherheit in Tirol 365 Tage im Jahr, 24 Stunden gemeinsam mit den Einsatzorganisationen gewährleisten“, betonte Sicherheitslandesrat Josef Geisler (ÖVP) gestern bei einer Pressekonferenz. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Leitstelle, Herbert Walter, hob hervor, dass „gerade an den einsatzreichen Tagen im Jänner, Juni und November erneut bestätigt wurde, dass die Zusammenarbeit zwischen Leitstelle und Zivil- und Katastrophenschutz hervorragend war“.

Sowohl die Zahl der Einsätze, als auch jene der insgesamt eingegangenen Anrufe und Meldungen hat sich von 2018 auf 2019 kaum verändert. „Der 18. Februar war mit in Summe 1736 Alarmierungen der stärkste Tag des Jahres“, berichtet Leitstellen-Chef Bernd Noggler, der „stolz“ darauf sei, wie „unsere Mannschaft auch in stressigen Zeiten kühlen Kopf bewahrt“. Die Zahl der Rettungsdienst-Einsätze war im Vorjahr (132.828) im Vergleich zu 2018 (132.240) geringfügig angestiegen. Bei den Krankentransporten gab es einen Rückgang (2018: 186.891; 2019: 183.601). 9844-mal (2018: 9887) wurde ein Notarzthubschrauber entsandt, wovon in 57 Prozent der Fälle diese Entscheidung außerhalb der Leitstelle gefällt wurde.