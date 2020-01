Wolfgang Reinstadler: Ein Musiker durch und durch

Innsbruck –In der einen Ecke steht das Schlagzeug, das Klavier in der anderen. An der Wand hängen zwei Gitarren, eine Blockflöte, Kopfhörer und geschätzt hundert Kabel.

Wolfgang Reinstadler sitzt auf dem Bürostuhl im hauseigenen Tonstudio. Vor zehn Jahren hat er es im Keller in Innsbruck selbst eingerichtet – für den ältesten seiner drei Söhne, der heute vorwiegend als Tontechniker bei Konzerten tätig ist. Der 58-Jährige schiebt die CD mit dem Titel „Weil ich das schon selber kann ...“ in das Laufwerk. Nach ein paar Takten hört man die zweieinhalbjährige Greta singen: „Alle Kinder sind schon da, sagen guten Morgen! Singen heißa hoppsasa, haben keine Sorgen!“

Angeregt durch die Kinderpädagogin Jutta Maria Gabriel entstand die Idee, den Alltag in der Kinderkrippe mit Liedern zu strukturieren, „denn Kinder hören eher auf Musik als auf Befehle“, weiß der Musiklehrer. Für die CD komponierte er 14 Lieder und schrieb die Texte dazu. „Ich bin kein Dichter, aber ein paar Reime gehen sich aus“, gesteht er mit einem Schmunzeln. Es geht um die einfachsten Dinge: Schuhe anziehen, Hände waschen, Mittagessen, Mund abwischen und Danke sagen.

Die Klänge sind mit Geige, Flöte und Trompete einfach gehalten. Nur ein paar Playbacks runden den Sound ab – aus gutem Grund: „Die Kinder in der Schule werden schnell unruhig und langweilen sich, weil über Handy und Fernsehen zu viel Action läuft.“ Damit ist er in Einklang mit seiner Frau Judita, die auch unterrichtet.

Vor zwanzig Jahren führte der Innsbrucker am Gymnasium am Adolf-Pichler-Platz die Musikklassen ein, die es vorher nicht gegeben hat. Jedes Jahr hat er mit den Schülern ein Projekt auf die Beine gestellt. Als sie das Stück „Wickie und die starken Männer“ aufführten, ließ er es sich nicht nehmen, sich selbst als Wikinger zu verkleiden. An die schönste Zeit als Musiklehrer erinnert er sich mit einem Lächeln im Gesicht zurück.