Mindestens neun Tote nach Sturm „Gloria“ in Spanien

Nach dem Wintersturm „Gloria“ in Spanien ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Es gebe mindestens neun Tote, teilten Polizei und Rettungsdienste am Donnerstag mit. Fünf weitere Menschen wurden noch vermisst. Zu ihnen zählte ein 25-jähriger Brite, der einen Strand im Norden der Ferieninsel Ibiza besucht hatte.

Zuletzt wurde ein Todesopfer in der Gemeinde Jorba nordwestlich von Barcelona gemeldet. Dabei handelte es sich um einen Mann, dessen Leiche in einem über die Ufer getretenen Fluss gefunden wurde. Auch in der Hafenstadt Palamos wurde die Leiche eines Ertrunkenen gefunden.