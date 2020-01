Russe Alijew überlegener Eiskunstlauf-Europameister in Graz

Der Russe Dimitri Alijew hat sich am Donnerstag in Graz-Premstätten zum Eiskunstlauf-Europameister gekrönt. Siebenmal in Folge hatte zuletzt quasi in Marcel-Hirscher-Manier Javier Fernandez Gold geholt, nach dessen Rücktritt nutzte Alijew seine Chance überzeugend. Mit 272,89 Punkten triumphierte er 26,15 Zähler vor seinem Landsmann Artur Danielian, Bronze holte der Georgier Morisi Kvitelashvili.