Vier Fäuste bringen viel Glück: „Blauer Fleck für guten Zweck“

Innsbruck –In Mäntel gehüllte Kämpfer, laute Auftrittshymnen, begeisterte Fans: Wenn das Forum Rum in eine Boxhalle verwandelt wird, ist das Action und Emotion. Harald Lederer und Reini Happ, Obleute zweier Sozialvereine, traten am Freitag gegeneinander an. Obwohl es um die gute Sache ging (Delphintherapie für Marie und Behelfe für Lisa), zeigten sie Kampfgeist.

Der „Benefizverein Reini Happ und Freunde“ unterstützt in Tirol lebende Familien, Obdachlose und Mindestpensionisten (reinihappundfreunde.at). Vom Soccer Team wurde der „Help for Kids“-Fonds gegründet. Über Events und ein großes Netzwerk konnte schon vielen Tiroler Familien geholfen werden (soccerteam.at). Wie in den USA gab es vor dem Startruf „Ready to rumble“ ein dichtes Programm. Die Mischung war durchaus kurios: Die Trachtengruppe D’Gamskogler, Die fetzig’n Tiroler, Martin Locher und Sara De Blue traten auf. Gekämpft wurden fünf Runden zu zwei Minuten. Obwohl Weltmeister Mahmoud Charr ein K. o. gefordert hatte, gab es für Lederer einen Sieg nach Punkten. Charr trainiert in Seefeld, um den Titel gegen Fres Oquendo zu verteidigen. „Danach werde ich Tiroler“, versprach er, um noch bei der Weißwurstparty beim Stanglwirt vorbeizuschauen, in Lederhose – eh kloar! Dankbar ist er Trainer „Jopo“ Pötsch­ger, der auch Lederer trainierte. Charr hat zwei künstliche Hüften. Als er erstmals nach Tirol kam, konnte er allein nicht einmal ins Taxi steigen. Nun hat „Jopo“ ein blaues Auge. „Ich bin selbst schuld, ich habe seinen Radius unterschätzt“, sagt dieser. Für den Champ steht fest, dass Lederer und Happ in einer Klasse kämpfen: „Ihre Gemeinsamkeit ist die große Schnauze.“