Ärztemangel in Landeck: LA Lentsch macht Druck

Landeck –Drei Kassenarztstellen – zwei Allgemeinmediziner und ein Facharzt – sind in der Bezirksstadt ausgeschrieben, die TT berichtete.

Vor diesem Hintergrund hat der SPÖ-Abgeordnete Benedikt Lentsch diese Woche einen Antrag „betreffend Ärztemangel im Bezirk Landeck“ an den Landtag gestellt. „Die Landesregierung wird ersucht, mit der Österreichischen Gesundheitskasse Tirol Gespräche aufzunehmen, um die unbefriedigende Situation im Bezirk Landeck zu verbessern. Die drei ausgeschriebenen Stellen sollen nach Möglichkeit besetzt werden.“ Der SPÖ-Antrag werde in der kommenden Sitzung am 5. und 6. Februar eingebracht, sagte LA Lentsch.