Jan-Hinnerk Arnke im TT-Interview: „Schauspiel-Beruf ist härter geworden“

In „Stück Plastik“ spielen Sie einen exzentrischen Künstlertypen, der sich auch körperlich offenbart – im Bademantel und in goldener Unterwäsche. Wie fühlt man sich so relativ nackt auf einer Bühne?

Jan-Hinnerk Arnke: Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. In dieser spärlich bekleideten Szene werfe ich ja auch mit allerhand Dreck um mich. Ich bin also sehr beschäftigt und habe gar keine Zeit, um mir Gedanken über mein Äußeres zu machen. Früher hatte ich öfter solche Auftritte, aber da befand ich mich auch noch in einer anderen körperlichen Verfassung. Jetzt ziehe ich den Bauch ein, obwohl man das wahrscheinlich gar nicht sieht. „Stück Plastik“ ist für uns alle auf der Bühne ein Drahtseilakt. Jeder gibt viel von sich preis.

Arnke: Mir gefällt es in Tirol, ich fühle mich hier heimisch. Und inzwischen verstehe ich auch zumeist, was die Menschen im lokalen Dialekt sagen. Das muss ich auch, denn meine sechsjährige Tochter, die in Innsbruck auf die Welt kam, legt schon einmal auf Tirolerisch los und fragt: „Wia tuasch’n du da, Papa?“ Ich würde gerne hierbleiben. Allerdings habe ich als Schauspieler am Tiroler Landestheater immer nur einen Einjahresvertrag. Das ist in unserem Geschäft so üblich. Damit muss man leben. Was die Zukunft bringt, weiß man nie so genau.