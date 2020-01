Bergwacht-Verdienstzeichen in Landeck verliehen

Landeck – Einstimmig angenommen hat der Bergwacht-Bezirksausschuss einen Antrag der Einsatzstelle hinteres Paznaun: Der große Einsatz von Helmut Ladner, Bürgermeister in Kappl, soll mit dem Verdienstzeichen der Tiroler Bergwacht (eine Körperschaft öffentlichen Rechts) honoriert werden.

Bei der feierlichen Verleihung im Rahmen des alljährlichen Treffens an der BH Landeck sagte kürzlich Einsatzstellenleiter Walter Ladner: „Wir danken ihm für die aktive Unterstützung. Bei Anliegen der Bergwacht in seiner Heimatgemeinde hat er immer ein offenes Ohr.“ Der Bürgermeister habe den Bergwächtern Diensträume zur Verfügung gestellt und die Müllentsorgung in den 90 Kappler Weilern kräftig unterstützt. Eine Urkunde mit Präsent gab es auch für Manfred Juen aus Kappl, 50 Jahre Mitglied bei der Bergwacht.