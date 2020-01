Sozialverein Igls-Vill plant Rückzugsort für Menschen in Notsituationen

Igls – Der Sozialverein Igls-Vill hat sich ein gleichermaßen außergewöhnliches wie großes Projekt vorgenommen: In Igls soll ein Haus entstehen, wo Menschen vorübergehend Unterkunft finden, die plötzlich in eine Notlage geraten sind und dadurch ihre Unterkunft verloren haben. Das „Haus Noah“ mit sechs bis acht Wohnungen soll vor allem Familien mit Kindern offenstehen, wie Vereinsobmann und Initiator Toni Hafele erklärt. „Wir wollen damit Obdachlosigkeit verhindern – Stichwort ‚Housing first‘ – und Menschen in Ausnahmesituationen einen Ort geben, wo sie zur Ruhe kommen können, um dann ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen.“ Vor Ort wird eine Betreuung eingerichtet, die den Menschen Hilfestellung bei allen Anliegen gibt und für geregelte Abläufe im Haus sorgt.