Ferdinandeum: Übergang als spannende Zeit des Ausprobierens

Bis es so weit ist, will sich das Museum aber nicht „tot stellen“, sagt Peter Scholz, der für die Kunst vor 1900 zuständige Kustos in Vertretung von Museumsdirektor Peter Assmann. Um diese Phase des Übergangs als „Zeit des Ausprobierens“ zu nutzen, indem sich die bestehenden Sammlungen alle drei bis vier Monate wandeln sollen. Kein Kunststück für ein Haus, dessen Depots mit exquisiten Objekten gefüllt sind, gleichzeitig aber auch potenziellen Stiftern und Leihgebern Lust machen soll, sich in das Haus einzubringen. Will das Ferdinandeum doch gerade in dieser Zeit des Umbruchs zeigen, dass Kunst auch Spaß machen darf, das Potenzial hat zu inspirieren, Emotionen zu erwecken, so Scholz.