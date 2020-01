Keine Ausweitung in der Wattener Lizum

Landeshauptmann Günther Platter (VP) hat gestern in Kitzbühel mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) über die künftigen Übungsaktivitäten am Truppenübungsplatz Lizum/Walchen in der Wattener Lizum gesprochen. Bekanntlich gibt es eine Absichtserklärung zwischen dem deutschen und dem österreichischen Verteidigungsministerium, dass sich die Bundeswehr an der Modernisierung beteiligt. „Wir sind übereingekommen, dass in Zukunft keine höhere Intensität an Übungen in der Wattener Lizum kommen soll. Alle allfälligen weiteren Schritte sollen nun mit den betroffenen Standortgemeinden gemeinsam diskutiert werden“, betont der Landeschef. (mami, pn)