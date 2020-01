Neue Scheine wirken: Starker Rückgang bei Falschgeld

Am häufigsten wurden noch immer gefälschte 50-Euro-Noten entdeckt. Sie hatten einen Anteil von 46,9 Prozent am Gesamtaufkommen gefälschter Euroscheine. Am zweithäufigsten nach dem „falschen Fuffzger“ wurden gefakte 20-Euro-Noten (21,2 Prozent) gefunden, an dritter Stelle folgte der Hunderter mit 19,2 Prozent.