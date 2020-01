Bauten, die der Stadt Kufstein zum Schmucke gereichen

In angenehm knapp gehaltenen Kapiteln taucht Klotz in Kufsteins städtebauliche Vergangenheit ein, um bereits auf Seite 33 im boomenden Kufstein des beginnenden 20. Jahrhunderts anzukommen, als die Stadt durch den aufkommenden Fremdenverkehr eine dringende Erweiterung nötig hatte, was in einem 1901 verfassten „allgemeinen Regulierungsplan“ niedergelegt wurde. Verbunden mit dem Appell, sich bei Neubauten solcher Stilformen und Bauweisen zu bedienen, „welche nicht nur der Stadt zum Schmucke gereichen, sondern auch in das idyllische Landschaftsbild Kufsteins mit seinen ganz besonders anziehenden Naturschönheiten harmonisch hineinpassen“. Was wohl damit zu tun hat, dass zahlreiche Gebäude in einem nostalgisch daherkommenden „Münchner Heimatstil“ entstanden sind, entworfen meist von auswärtigen Architekten, während etwa Lois Welzenbachers Vorschlag für den Umbau des Rathauses 1924 keine Zustimmung des Gemeinderates fand. Anders als im Jahr 2000, als es um eine Sanierung bzw. den Weiterbau des Rathauses durch die Architekten Rainer Köberl, Giner+Wucherer gegangen ist.