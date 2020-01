Moskau –Es ist keine Filial­e wie jede andere – auch wenn hier Pommes und Burger wie in allen Restaurants von McDonald’s verkauft werden. Wenige Gehminuten vom Kreml und dem Roten Platz entfernt strömen Tausende Kunden pro Tag in das kleine Restaurant. 30 Jahr­e ist es nun her, dass dort die erste Fast-Food-Filiale des US-Konzerns eröffnet wurde. Die Eröffnung am 31. Januar 1990 war ein Zeichen für Umbruch und Aufbruch Richtung Kapitalismus – und Richtung Westen. Heute ist McDonald’s in Russland in seiner Branche Marktführer. Das passt nicht jedem.