Eurofighter: Im Ernstfall liegt es letztlich am Piloten

St. Johann im Pongau –„Normalerweise weiß ein Zivilpilot, was man macht, wenn ein Abfangjäger auftaucht“, sagt Oberst Peter Schinnerl, Leiter des Air Operation Centre (AOC) des Bundesheeres. Eine Ausnahme erlebten die Militärs während des österreichischen EU-Vorsitzes 2018. Ein Pilot machte alles falsch. Er schloss die Sichtblenden im Cockpit, statt sie zu öffnen. Er drehte in die falsche Richtung ab. „Wir waren da knapp an Warnschüssen“, erinnert sich Schinnerl. Nach einem Flug quer über Österreich landete die Maschine in Ungarn. Ärger war dem Piloten gewiss.

Schinnerl steht in einem hohen Saal tief im 2100 Meter hohen Heukareck bei St. Johann im Pongau. Das Bundesheer hat dort vor 40 Jahren, mitten im „Kalten Krieg“, die „Einsatzzentrale Basisraum“ (EZB) in den Berg treiben lassen. Hier hätte die Bundesregierung die Stellung gehalten, wenn Österreich zum Aufmarschraum eines heißen Krieges zwischen dem sowjetischen Ostblock und der NATO geworden wäre. Sogar ein Studio für den ORF ist vorgesehen. Dieses ist jüngst auf den aktuellen technischen Stand gebracht worden.

In normalen Zeiten nutzt das Heer den „Regierungsbunker“ als Zentrale seiner Luftraumüberwachung (LRÜ). Beim Besuch der TT herrscht dort Hochbetrieb: Österreich unterstützt die Schweiz bei der Kontrolle der Luftraumsperre wegen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Im AOC sitzen die Österreicher Schulter an Schulter mit Kameraden aus der Schweiz und Deutschland vor ihren Computern. An die Wand projiziert sehen sie das Luftlagebild. Webcams von den Pisten rund um den noblen Skiort bringen den Tag in den Bunker.