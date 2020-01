WK Schwaz: „Gründerboom im Bezirk hält an“

Das Durchschnittsalter eines Neugründers beträgt in Tirol etwa 38 Jahre. Bei der geschlechtsspezifischen Auswertung der Wirtschaftskammer zeigt sich, dass besonders die Frauen im Vorjahr Mut zum Risiko zeigten und mit 50,9 Prozent die Nase unter den Gründern vorne haben. „Für den Bezirk Schwaz liegen dazu keine genauen Auswertungen vor, sie dürften aber ähnlich gelagert sein“, berichtet Maximilian Schultz, Obmann der Jungen Wirtschaft Schwaz. Er freut sich, dass im Bezirk Schwaz so viele den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht haben, vor allem auch junge Menschen. „Jungunternehmer sind mutig und offen für ständige Veränderungen. Vor allem im Zeitalter der Digitalisierung ist das eine Grundvoraussetzung. Innovative Technologien, die ganz neue Möglichkeiten in Marketing, Vertrieb und Produktion eröffnen, sind eine Chance für die Unternehmer.“