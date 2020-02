Ford Puma: Wildkätzchen, frisch gezähmt

Málaga – SUV statt Coup­é, Kinetic Design statt New Edge, EcoBoost statt Zetec-Motoren – 23 Jahre nach der Präsentation des schnittigen kleinen Zweitürers von Ford ist alles anders, nur sein Name lebt wieder auf. Klassentypisch ist der neue Puma natürlich vorrangig ein Allrounder, auf Alltagstauglichkeit konzentriert, und muss mit SUV-typischer Funktionalität aufwarten – so weit, so langweilig, wenn das alles wäre. Aber Ford hat seinem kleinen Wildkätzchen auch noch ein erfrischend ansprechendes Design und ein paar ebenso praktische wie schlaue Details verpasst.