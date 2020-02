Endlich wieder Allrad für Löwen-SUV

Sitges – Carlos Tavares hat sich in der Automobilbranche einen Ruf als Rentabilitätsmeister erworben. Der Chief Executive Officer der Groupe PSA kippte Modell­e aus dem Programm, die der Geschäftsgebarung des Konzerns auf lange Sicht mehr schadeten als nützten. Seine Strategie ging auf und führte das Unternehmen in die Gewinnzone, allerdings erfolgte dieser Schritt zu Lasten des Allradantriebs, der sich beispielsweise im eingestellten Peugeot 4008 einbauen ließ. Auch der zuvor schon verabschiedete, deutlich größere 4007 war mit AWD angeboten worden. Aber: In diesem Jahr scheint sich die Löwenmark­e für die Kombination aus SUV und 4WD zu erwärmen – das Thema ist wieder auf dem Tableau, jedoch nur in Verbindung mit einem alternativen Antrieb. Die Rede ist vom schon länger angekündigten Plug-in-­Hybrid, den Peugeot parallel zu reinen Stromautos ab heuer verstärkt vermarkten will, um CO2-bedingte Strafzahlungen an die EU-Kommission im Folgejahr zu vermeiden.