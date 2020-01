Dreister Diebstahl in Hall: Familien-Erbstück entwendet

Hall – „Wir sind sehr bestürzt und traurig“, sagt Gitti Lechner-Haslwanter – und bezieht sich damit auf einen dreisten Diebstahl in der Haller Altstadt, der sie und ihre Eltern schwer getroffen hat. „Mein Vater musste am Dienstag in der Früh feststellen, dass aus dem Eingangsbereich des Altstadthauses meiner Eltern in der Rosengasse ein rund 25 Zentimeter großer Löwenkopf aus Zink entwendet wurde.“ Da die Eltern nicht selbst in dem Haus wohnen – und die Mieter nichts bemerkt haben –, „können wir die genaue Tatzeit nur zwischen Freitag und Montag vermuten“, berichtet Lechner-Haslwanter.