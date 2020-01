Fließende Zusammenarbeit zwischen Zirl, Inzing und Kematen geplant

Zirl, Inzing, Kematen – Inzing und Kematen haben bereits entsprechende Beschlüsse gefasst, am Donnerstagabend zog nun auch der Zirler Gemeinderat nach: Er stimmte mit 12:5-Mehrheit dafür, dass sich die Marktgemeinde an Planungsleistungen für den Aufbau eines gemeindeüberschreitenden Notwasserverbundes Zirl – Inzing – Kematen finanziell beteiligt.

Es gehe um ein „Signal in Sachen interkommunaler Kooperation“, meint BM Thomas Öfner. Eine Ingenieur­gemeinschaft wurde bereits mit der Projektplanung beauftragt. Sie soll die technischen Erfordernisse in ein konkretes Projekt gießen und die Kosten ermitteln. Dann könne man mit dem Land auch über Fördermöglichkeiten reden. Die Kosten für die Planung (35.000 Euro) werden gedrittelt.

Die prinzipielle Wassersituation in Zirl (Stichwort: Meilbrunnenquellen) sei gut, so Öfner, Probleme gebe es noch in Eigenhofen: Der Weiler soll im Frühjahr nun möglichst rasch ans Ortsnetz angeschlossen werden, die Kosten liegen bei 230.000 Euro netto. Dann fehle noch die – kostspielige – Sanierung des Hochbehälters, die laut Öfner „sicher nicht mehr heuer“ erfolgt. „Sobald das erledigt ist, sind wir noch besser aufgestellt.“