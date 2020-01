Zu warm und wenig Neuschnee in Sicht

Besonders in höheren und windexponierten Lagen bleiben die Temperaturen aus diesem Grund mit hoher Wahrscheinlichkeit über den langjährigen Mittelwerten. Nur in geschützten inneralpinen Beckenlagen können sich teils Kaltluftseen halten, wodurch es in diesen Bereich zu durchschnittlichen oder sogar leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen kommen kann. Zumindest verdichten sich ab Mitte nächster Woche mit Aufzug einer Wetterfront die Wolken zwischen Vorarlberg und Oberösterreich bereits in der ersten Tageshälfte und es kommt zu Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt anfangs um oder über 1500 Meter, sinkt aber mit Eintreffen der Kaltfront im Westen wieder auf rund 1000 Meter. In niederen Lagen gibt es damit keinen richtigen Neuschnee.