Gesundheitswesen: „Der Hausverstand geht auf allen Ebenen verloren“

Marchegg, Innsbruck –Günther Loewit weiß viele Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel jen­e vom ortsbekannten Säufer, der mit einer Riss­quetschwunde an der Stirn per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wird, obwohl die Behandlung und das Nähen in der Ordination eines Hausarztes gerade einmal 100 Euro gekostet hätte. So werden je nach Flugstrecke zwischen 3000 und 4000 Euro fällig, die durch die Unfallversicherungsanstalt letztlich vom Steuer­zahler getragen werden – die Behandlung im Krankenhaus noch nicht eingerechnet.

Günther Loewit ist seit 34 Jahren Landarzt in Marchegg, einem 3000-Einwohner-Städtchen in Niederösterreich. Der gebürtige Innsbrucker ist im Laufe seiner Berufsjahre und zuletzt immer öfter auf bürokratische Unsinnigkeiten im österreichischen Gesundheitssystem gestoßen. Doch nicht nur dort, auch bei den Patienten selbst beobachtet Loewit bedenkliche Entwicklungen – „Doktor Google“ sei Dank. So kommt er in seinem neuen Buch zum Schluss: „Der Hausverstand geht auf allen Ebenen verloren.“ In einem System, das Patienten durchschnittlich 17 Sekunden Zeit gibt, um ihr gesundheitliches Problem zu erklären, würden Landärzte, die traditionell den Menschen zugewandt sind, nicht nur bessere, sondern auch billigere Heilungs-Chancen als die industrielle Bearbeitung von gesundheitlichen Problemen bieten, ist Loewi­t überzeugt. Sieben Milliarden Euro ließen sich laut seinen Schätzung durch eine Rückkehr zum Hausverstand jährlich im Gesundheits­system einsparen. Auch die durch Selbstdiagnosen via Internet entstehende Verunsicherung bei Patienten ließe sich dadurch nehmen, indem man in der Praxis auf den Menschen eingeht und ihm die Dinge erklärt.