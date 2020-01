Ruhige Demo gegen Akademikerball - Hofer beschwor Einheit

Der FPÖ-Akademikerball in der Wiener Hofburg am Freitag war auch heuer wieder von Protesten begleitet. Rund um den Heldenplatz gab es erneut Platzsperren, gröbere Zwischenfälle blieben laut Polizei aus. Am Ball selbst trat nach dem Ibiza-bedingten Rücktritt von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache diesmal dessen Nachfolger Norbert Hofer ans Rednerpult - und hob die Bedeutung der Korporationen hervor.

Die Teilnehmer starteten gegen 18.00 Uhr, ausgestattet mit Trommeln und einem „No Pasaran“-Transparent („Kein Durchkommen“, Anm.) sowie einem Lkw an der Spitze, von der Wiener Universität zu ihrem Marsch durch die Innenstadt. Dabei ertönten die obligaten Parolen wie „Alerta, Alerta, Antifascista“. Am Karlsplatz wurden Parolen wie „Rassistisch, sexistisch, ekelhaft - das ist die deutsche Burschenschaft!“ von der Menge skandiert oder Plakate mit Slogans wie „Nazis raus aus der Hofburg!“ hochgehalten. Die Demo klang bei der Oper mit musikalischen Darbietungen aus.

In der Hofburg füllten sich zu diesem Zeitpunkt die Festsäle erst so richtig. Zwar waren weniger Gäste als im Vorjahr gekommen, als die Stimmung angesichts der FPÖ-Regierungsbeteiligung am Hochpunkt war; es fand sich aber wieder zahlreiche freiheitliche Polit-Prominenz am Burschenschafterball ein. Neben Parteichef Hofer zog Wiens FPÖ-Chef und Vizebürgermeister Dominik Nepp an der Spitze der Ehrendelegation ein. In dieser fanden sich u.a. auch der Nationalratsabgeordnete Harald Stefan, Volksanwalt Walter Rosenkranz, Ex-FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, Wiens FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik und der nicht amtsführende FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss ein.