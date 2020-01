Tiroler Judoka Bernadette Graf hat Olympia-Ticket in der Tasche

Tel Aviv –Nur das i-Tüpfelchen hat gefehlt. Auch wenn die Tiroler Judo-Kämpferin Bernadette Graf gestern beim Grand Prix in Tel Aviv (ISR) den Turniersieg verpasste, glänzt ihre Silbermedaille wie Gold: Mit 490 Punkten, die auf das Konto für die Olympia-Qualifikation wandern, hat die 27-jährige Tulferin das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio so gut wie fix in der Tasche. „Jetzt kann nichts mehr passieren“, freute sich Tirols Judo-Verbandspräsident Martin Scherwitzl über einen perfekten Start ins Jahr 2020.

Mit Kathrin Unterwurzacher (bis 63 kg) will auch die zweite Tirolerin auf den Olympia-Zug aufspringen. Beim Turnier in Israel musste die Innsbruckerin nach dem im Herbst erlittenen Kreuzband-Einriss noch passen. Das Comeback soll in zwei Wochen beim top-besetzten Grand Slam in Paris gelingen. Magdalena Krssakova, Konkurrentin um einen Startplatz, schied in Israel in Runde eins aus. (ben)