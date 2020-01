Wenn der Schnee ausbleibt: Biken im Winter als Alternative

Tourengeher, die Rodelbahnen zum Aufstieg benützen, stellen laut dem Tiroler Rodelverbandspräsidenten Peter Knauseder „ein großes Risiko dar“. Rodelbahnen mit ihren Kurven seien nicht so übersichtlich wie Skipisten, „und wenn ein Rodler abwärts fährt, können sie dem nicht so schnell ausweichen wie ein Fußgänger“. Auch auf der Muttereralm „ist es Usus, dass Tourengeher in der Rodelbahn aufsteigen. Mit diesem Gegenverkehr muss man als Rodler halt rechnen“, sagt der Geschäftsführer der Muttereralm Bergbahnen, Stefan Klotz.

Von Fatbikes auf der Rodelbahn hält Knaus­eder nicht viel. „Wir haben in Tirol an einem guten Wochenende bis zu 14.000 Abfahrten auf den Rodelbahnen und da verstehe ich nicht ganz, warum man auch noch das Fatbiken bewirbt.“ Für ein großes Sicherheitsrisiko halten Knauseder wie Klotz Hunde, die beim Rodeln mitgenommen werden. „Ich appelliere an alle, ihren Hund anzuleinen“, so Knauseder. Klotz sind zudem die Hunde an langen Flexileinen ein Dorn im Auge. „Diese Leinen sind für Rodler unsichtbare Schnüre, die zu einer großen Gefahr werden können.“