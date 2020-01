Wacker spielt im ersten Test 2:2, Taferner erst am Dienstag im Einsatz

Side –„Alles bestens“, vermeldete Grumser aus dem Trainingslager in Side: „Das Wetter passt, die Unterkunft auch, und die Rasenplätze sich echt super zum Trainieren.“ An der guten Laune des Wacker-Trainers ändert­e auch das 2:2 am Samstag im Testspiel gegen Viktoria Berlin nichts: „Weil das Positive überwog. Ein sehr schnelles Spiel gegen einen starken Gegner, der zuletzt 3:3 gegen Hannove­r 96 spielte.“

Nach 0:1-Rückstand drehten die Tiroler das Spiel gegen den deutschen Regionalligisten und gingen durch Markus Wallner – nach Vorarbeit von Sunday Faleye – und Atsushi Zaizen verdient 2:1 in Führung. „In der zweiten Halbzeit waren wir richtig gut im Spiel“, so Grumser, der an der Seitenlinie dann mitansehen musste, wie es seine Schützlinge verabsäumten, den Sack zuzumachen, und schließlich aus einem Elfer knapp vor Schluss noch das 2:2 kassierten. Rückkehrer Matthäus Taferner wurde noch geschont, der 19-Jährige soll am Dienstag gegen den Schweizer Drittligisten Yverdon zum Einsatz kommen.