WSG Tirol reist ohne verletzten Walch ins Trainingslager

Wattens – Zwischen Wattens und Campoamor (Spanien) liegen circa 1939 Kilometer. Der Routenplaner spuckt dabei eine Fahrtzeit von knapp 18 Stunden aus. Während die Mannschaft und die sportliche Leitung heute Nachmittag von München aus via Barcelona anfliegt, machten sich Physiotherapeut Lukas Stolz und Zeugwart Hannes Lettenbichler bereits gestern Vormittag mit dem vereinseigenen Kleinbus gefüllt mit Trainingsutensilien auf die beschwerliche Reise, die über die Schweiz und Frankreich bis in die spanische Provinz Alicante führt. Das Duo gehört zu jenen stillen Helden, wie sie ja fast jeder Verein sein Eigen nennt.

Mit Regisseur Clemens Walch wird das Duo dann am Sonntag in Campoamor nicht zusammentreffen. Denn der Inzinger steigt heute gar nicht in den Flieger. „Er hatte Probleme und konnte nicht trainieren. Er soll in der Heimat den Kopf frei kriegen und mit den Physiotherapeuten arbeiten“, erklärt Manager Stefan Köck die Entscheidung gegen den 32-Jährigen, den man durchaus als dauerverletzt bezeichnen kann. Den freien Platz im Flugzeug nimmt das Akademie-Talent Felix Kerber ein, mit Felix Ebner wird außerdem ein junger Torwart Teil der Tiroler Reisegruppe sein. „Passi (Grünwald, Anm.) und Simon (Beccari, Anm.) hatten immer wieder Probleme. Deshalb gehen wir auf Nummer sicher.“