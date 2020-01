Landeck –In wenigen Wochen geht’s los: Mit dem Bau der Schlossgalerie betreibt das Land in den kommenden zwei Jahren die größte Straßenbaustelle im Bezirk. Die Kosten der 772 Meter langen Straßengalerie zwischen Land- eck-Süd und Einfahrt Fließer Au liegt bei 25 Mio. Euro. Am geologisch labilen Felshang oberhalb der Landecker Straß­e L76 war es in den vergangenen Jahren trotz Sicherheitsverbauung mehrmals zu gefährlichem Steinschlag gekommen – die TT berichtete. Die L76 gilt als wichtigste, weil einzige direkte Verbindung von Fließ und vom Obergricht in die Bezirksstadt.