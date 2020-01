Zwei Schulen im Oberland mit Gütesiegel belohnt

Am Reuttener Gymnasium mit Direktor Manfred Pfeifer haben sich Schüler und Lehrer das Erste-Hilfe-Gütesiegel zum Ziel gesetzt. „Die Schüler bekommen Punkte zugeteilt, wenn sie Maßnahmen umsetzen, die in einem Kriterien­katalog vorgegeben sind“, erläuterte Pfeifer.

Es ging um Theorie, aber auch um Praxis. Die Schüler mussten der Zertifizierungskommission zeigen, was bei einem Notfall zu tun ist. Am Ende des Tages übergaben die Jugendrotkreuzreferenten Barbara Wankmiller, Michaela Erös-Dengg und Martin Holzmann das Gütesiegel an die Schule. (TT, hwe)