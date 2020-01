Tausende Fans im Streif-Fieber: Currywurst, Bier und beste Laune in Kitzbühel

Kitzbühel –Noch ist es dunkel und die Straßen in der Kitzbüheler Innenstadt sind menschenleer, fast zumindest. Denn bereits um sechs Uhr Früh ist der Trupp des städtischen Bauhofs in Kitzbühel unterwegs, um die Überreste der Feier vom Freitag zu beseitigen und die Stadt wieder herauszuputzen. „Nachtschwärmer treffen wir inzwischen keine mehr um die Zeit, das war früher schon öfter der Fall“, berichten die Männer rund um Sigi Luxner.

Wenn sie ihren Arbeitstag beenden, beginnt für die meisten Skifans der Hahnenkamm-Samstag erst richtig. Wie für Jakob und seine Freunde. Sie sind aus Frankenberg in Oberösterreich nach Kitzbühel gekommen, um die österreichischen Skistars anzufeuern. „Wir kommen jedes Jahr nach Kitzbühel, es ist einfach großartig hier“, sagt Jakob begeistert. Zum Feiern hat er mit seinen Freunden aber nicht allzu lange Zeit, denn schon um 19.30 Uhr geht’s mit dem Bus wieder zurück in die Heimat.

An ein frühes Ende bei der Innenstadtparty denken Gerhard und seine Kollegen aus Bayern nicht. Sie sind erst zum dritten Mal an der Streif, einen klaren Schlachtplan haben sie aber trotzdem schon im Kopf. „Wir sind nur heute hier, aber das ist kein Problem. Es ist ja keine Frage der Dauer, sondern der Intensität“, betonen die Männer und stimmen vor dem Rennen noch zuversichtlich „So sehen Sieger aus“ an. Aber auch wenn es heuer keinen deutschen Sieg auf der Streif geben sollte, gefeiert wird trotzdem ordentlich.

Bereits zum 23. Mal sind Christian und Daniel in Kitzbühel. Gefeiert wird deshalb nicht mehr ganz so lange.

„So richtig los geht’s bei uns um 9 Uhr“, schildert Martin Holleis von den ÖBB. Er ist mit seinem Team für den reibungslosen Ablauf der Zug­shuttles an der Haltestelle Hahnenkamm in Kitzbühel zuständig. Fünf Personen haben den ganzen Tag den Zugverkehr im Auge, auch die Bahnsteige. Erstmals kommt hier auch ein Videosystem zum Einsatz. „Wir sind fertig, wenn der Letzte wieder mit dem Zug nach Hause gefahren ist“, scherzt Holleis über die Länge ihres Arbeitstages. Ganz falsch ist das allerdings nicht, denn er und seine Männer sind bis knapp nach ein Uhr im Einsatz und heute Sonntag geht’s natürlich weiter.

Zwar nicht das erste Mal in Kitzbühel, aber erstmals mit einem Foodtruck in der Stadt vertreten ist Christoph Wilson. Er stammt aus Kitzbühel, lebt aber seit 20 Jahren in Hamburg. Nun ist er mit seiner in St. Pauli berühmten „Heißen Ecke“ bei der Innenstadtparty vertreten und bringt die legendäre Currywurst aus Hamburg in die Berge. Dazu gibt’s Pommes mit Trüffelmayonnaise.