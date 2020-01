Madonna sagte erstes von mehreren London-Konzert ab

Popstar Madonna hat das erste von mehreren geplanten Konzerten ihrer „Madame X“-Tour in London kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. „Unter ärztlicher Anleitung wurde mir empfohlen, ein paar Tage zu ruhen.“, teilte Madonna mit. Die „Queen of Pop“ plagte zuletzt öfter Knieprobleme. Die restlichen London-Konzerte dürften aber wie geplant stattfinden.

Weiter hieß es in Madonnas Mitteilung: „Wie ihr alle wisst, habe ich Verletzungen, die mich seit dem Beginn dieser Tournee plagen, aber ich muss immer auf meinen Körper hören und meine Gesundheit an erste Stelle setzen.“ Das Konzert hätte am Montag stattfinden sollen. Das darauffolgende Konzert am Mittwoch soll nach aktuellem Stand stattfinden.