Innsbruck, München –Ende 2028 soll der 55 Kilometer lange Brennerbasistunnel in Betrieb gehen, nördlich und südlich droht jedoch ein Nadelöhr. Südlich des Brenners sind die Planungen für den Abschnitt zwischen Waidbruck und Franzensfeste voll im Gang, in Bayern hat man sich noch nicht einmal auf eine Trasse im Inntal geeinigt. Nicht nur in Tirol werden deshalb die Verzögerungen kritisiert, auch die Europäische Union macht Druck. Ihr sitzt der Europäische Rechnungshof im Genick, er warnt bereits vor einem Fiasko.