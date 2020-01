Reiseplattform konnte die Jury in Kufstein überzeugen

Kufstein – Mit viel Engagement und Liebe zum Detail pitchten die Teilnehmer des i.ku-Geschäftsideenwettbewerbs „Fit4Business“ kürzlich um die Siegesplätze. Carla Wittemann und Jan-Patrick Teichmann, die Entwickler von Travel ID, einer Reiseplattform in Form eines Bonusprogrammes, konnten die Fachjury am meisten begeistern und sicherten sich somit das Preisgeld in Höh­e von 500 Euro. Neben der Gewinneridee wurden unter anderem Konzepte für eine Luxus-3D-Uhr (2. Platz), einen Tierfriedhof, einen Wäsche­reinigungsservice, eine Paketlösung für Backfreund­e, eine sich mobil heizende Thermosflasche sowie ein Kulturvermittlungsmodell (3. Platz) vorgestellt. Alle Teams stellten sich den Fragen der Jury und erhielten wertvolles Feedback sowie Tipps zum weiteren Vorgehen.