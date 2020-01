Sido legt nach Hitler-Eklat auf der Weißwurstparty nach

Kitzbühel – Der Skandal um den deutschen Rap-Star Sido nahm gestern zu. Bei der Weißwurstparty im Stanglwirt in Going hatte der 39-Jährige am Freitagabend die 2500 Gäste immer wieder provoziert und dafür ordentlich Buhrufe kassiert. Den Tiefpunkt hatte sein Auftritt erreicht, als der 39-Jährige auf die Ablehnung mit dem skandalösen Spruch reagierte: „Wir brauchen jetzt hier ein bisschen deutsche Gründlichkeit, die uns ein Österreicher beigebracht hat.“ Hitler (1889–1945) wurde bekanntlich in Braunau am Inn in Oberösterreich geboren.