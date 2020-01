„Gemeinsam Gutes tun“: Unterstützung bei der Therapie für Leon

Für eine spezielle Therapie in Salzburg wurden insgesamt 3500 Euro für Leon Kogler gesammelt. Rund ein halbes Jahr lang haben die Prowin-Beraterinnen, also das Team der „Putzfeen“, für jede Weiterbuchung einen Euro in die Sparbüchse gegeben. Die Firm­a B&W Glasbau hat dann auch noch 200 Euro dazugelegt, sodass letztendlich 3500 Euro an Leons Eltern übergeben werden konnten.