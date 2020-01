Musikbezirk Iseltal: Erfolgreich unter neuer Führung

Bezirksobmann Andreas Berger erinnerte an Ausrückungen. Am 28. April erfolgte in Huben wieder der Einführungskurs „Musik in Bewegung“ für die Jung­musikanten, geleitet durch Bezirksjugendleiter Raimund Stadler und Bezirks­stabführer-Stellvertreter Aloi­s Lang. Am 7. Juli fand das Bezirksmusikfest Iseltal in Huben statt, das durch hervorragende Organisation der Musikkapelle Huben mit Obmann Alfons Unterlercher zum Höhepunkt des Musik­jahres wurde. Am 14. September fand das traditionelle Freundschaftstreffen mit den Musikbezirken Lienzer Talboden, Pustertal Oberland und Bruneck statt. Es führte diesmal ins Gadertal (Südtirol). Veranstalter des Treffens war der Musikbezirk Bruneck.