Rehrl als Dritter in Oberstdorf zu erstem ÖSV-Podestplatz

Im letzten Rennen vor dem „Triple“ in Seefeld, dem Saisonhöhepunkt der Nordischen Kombinierer, hat es für Franz-Josef Rehrl mit dem ersten ÖSV-Weltcup-Podestplatz des Winters geklappt. Der Steirer erreichte am Sonntag bei der WM-Generalprobe für 2021 in Oberstdorf den dritten Rang. Der Norweger Jarl Magnus Riiber feierte im zehnten Saisonbewerb seinen achten Sieg.