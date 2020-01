Ein 80er-Jubiläum mit vielen Gewinnern: Das war Kitzbühel 2020

Klischeehaft: Michael Huber, der nie um eine Wortspende verlegene Präsident des Kitzbüheler Ski Clubs, zitierte eine Textzeile von Elton John: „Don't Let the Sun Go Down on Me." Eine Anspielung aufs Wetter, denn das spielte in der Hahnenkammwoche zum Gaudium der 50 TV-Stationen mit.