Haflinger-Züchter reißen sich um Ebbser Tickets

Ebbs – Fohlenhof-Geschäftsführer Robert Mair hat es derzeit wirklich nicht leicht. Hundert­e Züchter reißen sich um die Teilnahmetickets für die größte Haflinger-Pferdezuchtveranstaltung der Welt. Von 21. bis 24. Mai werden Teilnehmer aus 20 Nationen die schönsten Haflinger in Ebbs präsentieren. Das Ausleseverfahren ist derzeit im Gang und entsprechend der Bedeutung der Veranstaltung sind Mair und eine Kommission von Experten in ihrem Urteil streng. Immerhin geht es um die Qualität der Tierzucht.

„Der Andrang war noch nie so groß wie heuer“, teilt man beim Verband mit. Jede nationale Vereinigung will so viel­e Pferde wie möglich entsenden. Doch die Tiroler bleiben hart, maximal 50 „Blondinen“ pro Nation sind möglich. Die sollen zudem von so vielen verschiedenen Züchtern wie möglich stammen.