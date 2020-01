Forderung nach mehr Parkplätzen am Bahnhof Landeck-Zams

Landeck, Zams – Zu viele Pendler, zu wenige Parkplätze – seit Jahren ist die Park-&-Ride-Anlage am Bahnhof Landeck-Zams überlastet. Ein Pkw-Stellplatz in der Früh ist deshalb oft Mangelware. Was Bahnkunden längst wissen, bestätigt auch eine Studie, die das Land und die ÖBB in Auftrag gegeben haben und die vergangene Woche präsentiert wurde. Bis zum Jahr 2030 werden entlang der Arlbergbahnstrecke 2030 Parkplätze bei den Bahnhöfen benötigt – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet.