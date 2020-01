Hilfe für Kinder in stürmischen Zeiten

Die Organisation Rainbows unterstützt Vier- bis 13-Jährige in Kleingruppen nach einem bewährten Konzept. In den Rainbows-Gruppen treffen die Betroffenen auf Gleichaltrige, die auch wissen, wie man sich nach einer Trennung fühlt. „Wir können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber wir können die Kinder stärken, ihnen dabei helfen, positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln, trotz der Belastungen, denen sie ausgesetzt sind“, sagt Barbar­a Baumgartner, die Leiterin von Rainbows-Tirol.

In den begleitenden Ge­sprächen erfahren Eltern zude­m, was sie in dieser schwierigen Zeit für ihr­e Kinde­r tun können. So kommt es zur Entlastung der ganzen Familie in einer belasteten Zeit. Im März startet wieder eine Gruppe in Wörgl. Für Jugendlich­e zwischen 14 und 17 Jahren werden spezielle Beratunge­n angeboten.