Starker Wawrinka feierte Fünf-Satz-Sieg über Medwedew

Nach ATP-Finals-Champion Stefanos Tsitsipas ist am Montag auch der zweite hoch gehandelte Herausforderer der großen Drei, - Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic -, vorzeitig ausgeschieden. Ausgerechnet der 34-jährige Stan Wawrinka schaltete den Weltranglisten-Vierten Daniil Medwedew aus Russland nach einem Fünf-Satz-Thriller und 1:2-Satzrückstand mit 6:2,2:6,4:6,7:6(2),6:2 aus.

Der Schweizer, der bisher selbst drei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, war zu Beginn und in der Endphase der dominante Spieler. Dazwischen zeigte Medwedew, warum er im Vorjahr bis auf Platz 4 im Ranking geklettert war. Die Wende zugunsten des Eidgenossen kam im Tiebreak des vierten Satzes, als er rasch mit 3:0 in Front ging. Und zu Beginn des entscheidenden Durchgangs gelang es „Stan the man“, Medwedew sofort den Aufschlag abzunehmen. Bei 2:1 wehrte Wawrinka drei Rebreak-Bälle des Russen ab und nahm Kurs auf sein fünftes Viertelfinale bei den Australian Open.